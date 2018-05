Tennistoppers maken status waar in Parijs

Rafael Nadal nam het in Parijs op tegen Florent Serra. De Franse Serra, als lucky loser in het hoofdtoernooi terechtgekomen, keek al snel tegen een 4-0 achterstand aan. Daarna kreeg hij meer grip op het spel van de nummer één van de wereld, maar de zege van Nadal kwam niet meer in gevaar: 6-2, 6-4.

Roger Federer had het moeilijker. Hij moest het opnemen tegen Robin Söderling. De Zweed verkeert in goede vorm en won afgelopen zondag, net als Federer, een ATP-toernooi. In de eerste set was Federer echter de enige die breakkansen kreeg.

Tiebreak

De Zwitser benutte er een en won de set met 6-4. In het tweede bedrijf ging het gelijk op en moest er een tiebreak aan te pas komen. Die ging met 9-7 ook naar de 13-voudig grandslamwinnaar.

Andy Murray kwam in de laatste partij op woensdag in actie. De Schot won de vorige twee Masters Series-toernooien en nam het in Parijs op tegen Sam Querrey. De Amerikaan maakte het Murray soms lastig, maar de vechtlustige Brit won toch vrij gemakkelijk: 6-2, 6-4.

Stanislas Wawrinka ging onderuit tegen Tomas Berdych. De 6-3, 7-5 winst van de Tsjech betekent voor Wawrinka een voortijdig einde van het seizoen. De Zwitser had nog een kleine kans op plaatsing voor de Masters Cup in Sjanghai, maar die is door het vroege verlies verkeken.