Contador verdedigt Girotitel niet

Dat zei Contador tegenover de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport . Teamgenoot Lance Armstrong is bij zijn rentree in de wielersport wel actief in de Ronde van Italië.

Contador schreef dit jaar de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje op zijn naam, maar zal komend jaar een compleet ander programma rijden. De Tourwinnaar van 2007 zal onder meer te zien zijn in de traditionele voorbereidingskoersen op de Tour als Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland en de Dauphiné Libéré.

Vuelta

Na de Tour neemt Contador pas een besluit of hij zijn Vueltatitel gaat verdedigen. "In eerste instantie ga ik honderd procent voor de Tour", reageerde Contador. "En ik keer terug naar Frankrijk om te winnen. Daarom rij ik geen Giro. Dit jaar heb ik dat wel gedaan en had ik later in het seizoen meer tijd nodig om te herstellen."