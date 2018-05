Vijfde duel World Series gestaakt

De hevige regenval maakte in de zesde inning verder spelen onmogelijk. De stand was 2-2. De Phillies zouden bij winst het kampioenschap in de Major League hebben behaald.

Het is de eerste keer dat een wedstrijd in de World Series is gestaakt. Officials lieten weten dat het de bedoeling is dat de partij dinsdag wordt vervolgd, maar de weersvooruitzichten in Philadelphia zijn slecht. Philadelphia Phillies leidt in de best-of-seven-reeks met 3-1 en kan voor het eerst in 28 jaar de titel in het Amerikaanse profhonkbal veroveren.