Heerenveen wint eerste wedstrijd Intertoto

SC Heerenveen is klaar voor het nieuwe seizoen. Door het vertrek van Jensen, Nurmela en John de Jong moest de club zich vooral op het middenveld versterken. Met het aantrekken van Richard Knopper en Paul de Lange werden de vacatures in de middelste linie opgevuld. Daarnaast stroomden uit het beloftenteam en de A-junioren Marcel Seip, Jos Hooiveld, Mark Jan Fledderus en Antonio Correia door naar de A-selectie.

Seip debuteerde tegen Lierse SK officieel in een internationale wedstrijd. Verder uit het lijstje van nieuwe namen werd alleen een beroep gedaan op Ajax-huurling Knopper en invaller De Lange.

Tropisch

De thuisclub kende in het tropische Heerenveen de aangename weelde van een vroege voorsprong. Al na elf seconden vuurde Sibon een voltreffer af. De Friezen troefden vervolgens hun opponenten op alle fronten af. Ondanks kansen van Denneboom en Knopper werd de voorsprong niet uitgebouwd. In de 22ste minuut werkten de Belgen zeer fortuinlijk de achterstand weg. Een vrije trap vanaf het middenveld werd van richting veranderd door Frigard. De Noorse spits zag tot zijn genoegen dat Heerenveen-doelman Vonk kansloos was.

Hakbal

De Friezen speelden echter veel beter dan de Belgen. Dat resulteerde in de 29ste minuut in een doelpunt van Denneboom. Na een voorzet van uitblinker Knopper mikte de ietwat houterige aanvaller met een fraaie hakbal raak. Knopper, die in de beginfase bij het nemen van een corner de hoekvlag in plaats van de bal op de slof nam, liet na ruim een half uur zien hoe er tegen een bal getrapt moet worden. Hij tikte een voorzet van Sibon moeiteloos in.

Kansen verprutst

Ondanks het grote kwaliteitsverschil verzuimde Heerenveen in de tweede helft de voorsprong uit de bouwen. Kansen van Denneboom en Sibon werden nonchalant verprutst. Pas in de tachtigste minuut liet invaller Samaras zien hoe het wel moet. De Griek legde na een hoekschop met een fraaie schijnbeweging drie verdedigers van Lierse SK in de luren en liet vervolgens doelman Mardvlier kansloos.