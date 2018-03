Dekker voor twee jaar naar Silence-Lotto

Daarbij werd bekendgemaakt dat Dekkers landgenoot Miciel Elijzen eveneens naar de Belgische ploeg gaat. Ook hij reed het afgelopen jaar voor Rabobank.

Dekkers contract bij de bankploeg werd na een vertrouwensbreuk in augustus ontbonden. De Noord-Hollander beëindigde meteen zijn seizoen.

"Anderhalve week geleden is het eerste contact geweest met Silence-Lotto. Het vertrouwen was meteen wederzijds. Ik sluit hiermee een moeilijke periode af", vertelde Dekker in Saronno waar ook Sergeant zich tevreden toonde: "Thomas was een ruwe diamant die inmiddels redelijk geslepen is. Hij is een natuurtalent, dat ziet iedereen."