Richard Virenque wint zevende etappe

Lance Armstrong finishte op vier minuten samen met onder meer Jan Ullrich, Joseba Beloki, Tyler Hamilton en Aleksander Vinokoerov. Andere klassementsrenners als Gilberto Simoni en Santiago Botero moesten op de col de la Ramaz (eerste categorie) lossen en kwamen op achterstand binnen.

Dankzij de ritzege nam Virenque de gele trui over van de Colombiaan Victor Hugo Pena, die op de col de la Ramaz moest lossen nadat hij knechtenwerk had verricht voor kopman Armstrong.

De bergtrui is dit jaar zijn grote doel. Richard Virenque kan het kleinood voor de zesde keer winnen en zich daarmee naast de Belg Van Impe en de Spanjaard Bahamontes plaatsen, recordhouders met zes bergtitels. In de eerste de beste bergetappe richting Morzine ging Virenque zaterdag voor de punten. Het leverde hem en passant de ritwinst en de gele trui op.

Elf jaar geleden

Het geel vervulde hem met trots. "Het is elf jaar geleden dat ik deze trui één dag gedragen heb. Ik had er eerlijk gezegd niet meer op gerekend." Quick-Step-ploegbaas Patrick Lefevere gaf al aan dat zijn ploeg zondag Virenque alle steun zou geven. "Ik denk dat we het geel weer kwijt raken, maar een renner als Richard verdient een ploeg die voor hem werkt."

Virenque had er voor gevochten. Op de Col des Portes, de eerste serieuze klim in deze Tour, was hij naar de kopgroep gereden waarvan zijn ploeggenoot Bettini deel uitmaakte. "Die twee hebben elkaar de hele week opgenaaid om vandaag iets te laten zien", vertelde Lefevere.

Zwaarste klim

Virenque vond aansluiting en ging op de zwaarste klim van de dag, de Col de la Ramaz (1e categorie) alleen op avontuur, nog even gevolgd door de Duitser Aldag. Armstrongs US Postal gedoogde het; gele-truidrager Pena was al eerder gelost en de Amerikaan hanteert waar nodig het verdeel-en-heers-principe. Virenque hield op de streep 2.29 over op Aldag en 3.45 op de Fransman Chavanel.

Armstrong finishte in de groep der favorieten op 4.06 als vijftiende. Grote verliezers waren de Colombiaan Botero en de Italiaan Simoni, beiden kunnen uit het rijtje kanshebbers voor het podium worden geschrapt.

Weinig illusies

Virenque maakte zich zaterdag weinig illusies over een lang verblijf aan de top van het algemeen klassement. "Ik denk dat ik morgen al wel een paar minuten moet inleveren. Deze dag heeft veel kracht gekost. Het is in ieder geval leuk om Alpe d'Huez in het geel op te rijden."