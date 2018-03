FIFA-baas pleit voor kleinere competities

"Met zestien teams heb je dertig wedstrijden in een seizoen", rekent Blatter voor. "Dat is een mooi aantal. Iedereen klaagt dat er te veel wedstrijden in een jaar zijn. Dat wordt zo opgelost." Als het plan in oktober wordt aangenomen, wordt het vrijwel zeker geratificeerd tijdens het congres van de FIFA in Parijs, in mei .

Geen uitzonderingen

"Ik besef dat we natuurlijk niet alle competities in één klap kunnen terugbrengen tot zestien clubs. Maar in fases moet het kunnen. Voor alle duidelijkheid: als dit voorstel wordt aangenomen, geldt dat voor alle lidstaten. Iedereen heeft zich aan deze regels te houden, er worden geen uitzonderingen gemaakt." Dat zou betekenen dat ook de Nederlandse eredivisie twee clubs moet inleveren.