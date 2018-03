Van Marwijk roept twintig spelers op

De aanvaller van Liverpool ontbrak vorige week tijdens de onbesliste vrienschappelijke ontmoeting met Rusland (1-1), omdat hij met de Nederlandse ploeg actief was op de Olympische Spelen in China.

Van Marwijk heeft twintig spelers opgeroepen voor beide interlands. Het is nog niet duidelijk of Orlando Engelaar zich dinsdag bij zijn ploeggenoten meldt voor een trainingskamp in Noordwijk. De middenvelder van Schalke 04 is nog niet helemaal hersteld van een knieblessure. Khalid Boulahrouz is wel weer fit.

Voor de langdurig geblesseerden Wesley Sneijder en Wilfred Bouma komen beide duels te vroeg.

Van Bommel

Van Marwijk noemt het niet handig van Mark van Bommel dat hij vorige week tijdens de tweede speelronde van de Bundesliga alweer een rode kaart incasseerde.

De aanvoerder van Bayern München werd in de 23e minuut van de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund na twee zware overtredingen van het veld gestuurd.

Rode kaart

De rode kaart volgde na een week waarin Van Bommel tijdens zijn rentree bij het Nederlands elftal beloofde zich beter te zullen gedragen.

"Dan is zo'n rode kaart natuurlijk niet handig", erkende Van Marwijk vrijdag tijdens de presentatie van de selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands tegen Australië (6 september) en Macedonië (10 september).

Duitsland

"Mark moet weten dat er in Duitsland extra op hem wordt gelet. Hij heeft nog nooit een rode kaart bij PSV, Barcelona of het Nederlands elftal gekregen. Ook onder mij bij Fortuna Sittard is het nooit fout gegaan. Deze problemen zijn iets van de laatste twee jaar. Eigenlijk sinds hij bij Bayern München voetbalt."

Selectie Nederlands elftal:

Doel: Maarten Stekelenburg, Henk Timmer;

Verdediging: Khalid Boulahrouz, Giovanni van Bronckhorst, Tim de Cler, John Heitinga, Joris Mathijsen, André Ooijer;

Middenveld: Mark van Bommel, Nigel de Jong, Demy de Zeeuw, Orlando Engelaar, Ibrahim Afellay, Rafael van der Vaart;

Aanval: Robin van Persie, Klaas-Jan Huntelaar, Arjen Robben, Jan Vennegoor of Hesselink, Dirk Kuijt en Ryan Babel.