Sprintkampioen Greene duidelijk verslagen

Wereldrecordhouder Tim Montgomery verscheen niet aan de start. Hij onderbrak zijn Europese tournee om zijn vriendin Marion Jones te gaan feliciteren met de geboorte van hun beider zoon Tim junior.

De Amerikaan Coby Miller was de snelste op de 200 meter: 20,04. Landgenoot Darvis Patton (20,14) bleef als enige in de buurt. Bram Som miste op de 800 meter net het podium. Hij eindigde als vierde in 1.45,16. Winnaar werd de Keniaan Wilfred Bungei (1.44,53).

Onweersbui

"Jammer dat er weer geen snelle tijd uitkwam, maar een onweersbui verstoorde onze voorbereiding", lichtte Som toe. Hij liep een offensieve race. "Op 300 meter voor de finish begon het gedrang en raakte ik achterin, maar ik ben in de laatste honderd meter weer aardig opgerukt. Snelheid heb ik voldoende. Ik liet alleen de Zwitser André Bucher nog binnendoor komen en dat had niet gemogen."

Blom

Rens Blom werd ook vierde. De Limburgse polsstokhoogspringer kwam in een door regenbuien onderbroken wedstrijd tot 5,70 meter. De Australiër Dimitri Markov won met 5,85. Blom had drie pogingen nodig om over 5,50 te komen, maar haalde daarna de 5,60 in één keer. Even later brak een hevig onweer los boven het olympisch stadion van Lausanne.

Na hervatting van de strijd kwam Blom ook na zijn eerste aanloop over 5,70 meter. Zijn verrichtingen daarna, met de lat op 5,80, maakten duidelijk dat het Nederlands record van Christian Tamminga (5,76 m, uit 1998) het niet lang meer zal houden.

Liefers

Het optreden van Gert-Jan Liefers op de 1500 meter, gewonnen door de Keniaan Cornelius Chirchir in 3.34,06, werd een mislukking: e in 3.40,57. "Ik wilde behoudend starten en langzaam naar voren gaan, maar ze bleven twee rijen dik lopen en ik wilde er niet omheen. Op 600 meter voor de finish ben ik toch maar gaan inhalen. Dat kostte zoveel kracht dat ik de laatste halve ronde alles weer verloor", vertelde de Nederlands recordhouder.

Klote

"Het is gewoon klote. Ik had mezelf hier moeten laten zien om bij meer grote wedstrijden aan de start te komen, maar dat kan ik nu wel vergeten. Terwijl ik eigenlijk heel lekker liep. De limiet voor de WK (3.34,90) hoeft geen probleem te zijn, maar die zal ik nu in een kleine wedstrijd moeten lopen."

De 5000 meter werd een prooi voor de Ethiopiër Kenenisa Bekele. Met een sterk eindschot kwam hij uit op 13.06,05. Dat was de Kenianen Sammy Kipketer en Leonard Mucheru te machtig. Hun landgenoten Ezekiel Kemboi, Kipkirui Misoi en Paul Koech heersten zoals verwacht wel op de 3000 steeple. Kemboi zegevierde in een goede 8.06,37. De Amerikaanse hordenloper Allan Johnson (110 m in ,06) en zijn Dominicaanse collega Felix Sanchez (400 m in 47,80) voeren na dinsdag de wereldranglijst aan.

Lorraine Fenton bleef op de kletsnatte Zwitserse baan als tweede dit jaar onder de 50 seconden op de 400 meter. De 30-jarige Jamaicaanse kwam na 49,71 over de streep. Alleen de Mexicaanse Ana Guevara, de favoriete voor het WK in Parijs, was in 2003 sneller (49,34).

Jelena Zadorozjnaja nestelde zich bovenaan de seizoensranglijst van de 3000 meter met 8.35,50. Ze had vijftig meter voorsprong op de Ethiopische Meseret Defar. De 800 meter van Maria Mutola was eveneens van hoog niveau. Ze liep voor de troepen uit naar 1.56,57. Diane Cummins volgde als beste van de rest op meer dan twee seconden.