Spurs eerste winnaar op jubileumtoernooi Feyenoord

Bij de Spurs nam Heurelho Gomes plaats tussen de palen. De doelman verliet PSV deze zomer na onenigheid met directeur Jan Reker en zocht zijn heil bij de ambitieuze Londense club.

In de Kuip had hij voor rust weinig te doen. Tegenstander Celtic was constant op zoek naar de lange aanvaller Jan Vennegoor of Hesselink, maar wist hem niet in stelling te brengen.

Bent

De Engelsen waren voorin een stuk gevaarlijker. Celtic had duidelijk moeite met de sterke Darren Bent, die vaak als winnaar uit de duels kwam. In de 24ste minuut leverde dat de openingstreffer op, toen hij goed anticipeerde op een te korte terugspeelbal en keeper Boruc moeiteloos passeerde: 1-0.

Collega-aanvaller Dimitar Berbatov, begeerd door Manchester United, vermaakte het publiek met technische hoogstandjes maar wist zijn surplus aan kwaliteit niet om te zetten in grote kansen.

Modric

De 'Battle of Britain' was voor rust een matte vertoning, met twee ploegen die duidelijk nog niet ingespeeld zijn. Miljoenenaankoop Luca Modric, door kenners al betiteld als de nieuwe Johan Cruijf, kwam niet in het spel voor. De lichtvoetige Kroaat vroeg veelvuldig om de bal, maar zijn teamgenoten moeten hem nog duidelijk leren kennen.

Als er al ritme in de wedstrijd zat, dan verdween die helemaal na een uur spelen, toen beide coaches vele wisselingen aanbrachten in hun elftal. Het betekende ook einde wedstrijd voor Vennegoor, die onder applaus de dug out opzocht.

Langste adem

De Spurs hadden de langste adem en domineerden het laatste deel van de wedstrijd. Na diverse doelpogingen was het na 79 minuten voor middenvelder David Bentley een koud kunstje om de wedstrijd te beslissen: 2-0.

Na de opwarmer tussen Tottenham en Celtic speelt de thuisclub om 20.45 uur tegen Borussia Dortmund.