Kanovaarster Herde maakt droom waar op Spelen (video)

De 300 meter lange baan kent een verval van 6,5 meter en is nagenoeg een replica van de Olympische baan in China. "Qua intensiteit en kracht lijkt deze baan heel erg op de baan in Beijng", aldus Herde, na drie maal de baan te zijn afgevaren.

Bij de wildwaterslalom is het de bedoeling om alle op- en afpoortjes door te varen. Raak je een poortje dan kost je dat twee strafseconden, mis je een poortje dan krijg je er meteen vijftig, wat op de spelen eigenlijk meteen einde verhaal betekent.

Genomineerd

Herde wist zich eind juni in Slovenie te kwalificeren voor de Spelen door bij de wereldbekerwedstrijden als twaalfde te eindigen. Een jaar geleden was ze al genomineerd en daardoor kwam ze in het bezit van de A-status.

Hiermee kon ze haar baan als fysiotherapeute opzeggen en zich fulltime bezig gaan houden met haar sport. Sinds drie weken weet ze nu dus ook dat ze echt naar de Spelen gaat.

"Het is natuurlijk een fantastisch gevoel toen ik me realiseerde dat ik echt zou gaan. Ik denk ook wel dat iedereen die met een sport begint ervan droomt om een keer mee te mogen doen aan de Olympische Spelen." Ze heeft veel vertrouwen in haar kansen op een finaleplaats. "Die baan is echt heel moeilijk dus alles is eigenlijk mogelijk."