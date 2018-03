Bal 'homerunkoning' brengt bijna half miljoen euro op

McFarlane eigende zich eerder al de bal toe waarmee Mark McGwire in 1999 een record aantal homeruns (70) vestigde. Hij had ook al de bal in zijn bezit waarmee Sammy Sosa in 1998 voor de 66e keer de bal over de hekken sloeg.

Voor de bal van McGwire moest sportfan McFarlane, die een fortuin vergaarde met stripboeken, toentertijd drie miljoen euro neertellen.

De opbrengst van de Bonds gaat naaar Alex Popov en Patrick Hayashi. De twee claimden beiden de bal in 2001 in Pacific Bell Park gevangen te hebben. Na een langdurige strijd voor de rechter werd uiteindelijk besloten dat de twee het geld moesten delen.