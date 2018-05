Vlaar meldt zich af voor Peking

De centrale verdediger heeft meer tijd nodig om volledig fit te worden na een zware knieblessure, die hem vorig seizoen bijna driekwart jaar aan de kant hield. Vlaar (23) was aanvoerder van Jong Oranje.

Roy Makaay

Gertjan Verbeek, de nieuwe trainer van Feyenoord, weet alleen van Roy Makaay zeker dat hij deelneemt aan Peking 2008. Luigi Bruins en Jonathan de Guzman maken ook nog deel uit van de olympische voorselectie van De Haan.

"Maar Foppe was vorige maand na het oefentoernooi in Zweden niet zo tevreden over allebei. Ik moet nog zien of ze de definitieve selectie van achttien man halen", aldus Verbeek.

Babel

De Haan liet zich afgelopen week ook pessimistisch uit over de olympische kansen van Ryan Babel. De spits van Liverpool liep in de aanloop naar het EK een zware enkelblessure op.

Volgens de bondscoach kan hij deze zomer later dan de bedoeling was beginnen met de training, omdat de enkel toch eerst in het gips is gezet.

Laatste moment

"Maar ik heb hem nog niet helemaal afgeschreven. Het liefst wacht ik daarom tot het laatste moment met de bekendmaking van mijn definitieve ploeg."

De ultieme datum voor de olympische selectie is 23 juli.