Dekker langer bij Raboploeg

Dekker meldde zich onlangs af voor de Ronde van Frankrijk. Hij sukkelt het hele seizoen al met blessures. Momenteel herstelt de Drent van een peesontsteking in de knie. Teammanager Jan Raas heeft alle vertrouwen in een terugkeer van Dekker op het hoogste niveau. Er is op dit moment geen datum aan te geven voor zijn rentree in wedstrijden.

Blessure

"Er wordt in alle rust aan zijn peesblessure gewerkt. Alle deskundigen die door onze medische staf zijn gevraagd naar de knie te kijken, zijn van mening dat er weliswaar sprake is van een hinderlijke blessure maar geen fatale", zegt Raas over de tegenslag bij de wereldbekerwinnaar van 2001. "Dekker kennende zal hij er alles aan doen terug te komen. Daar twijfelt bij ons niemand aan."

De renner zelf laat weten ook verheugd te zijn over het nieuwe contract. "Er spreekt enorm veel vertrouwen uit. Daar ben ik best trots op. Het is natuurlijk de beste stimulans om er hoe dan ook weer bovenop te komen", houdt Dekker vertrouwen in de toekomst.