Rentree steepleloper Vroemen bij Europa Cup

Vroemen, houder van het Europees record op de 3000 meter steeple, liep zijn laatste race op 21 september in Madrid. Een liesblessure, gevolgd door een operatie hield de nummer twee van het EK in München vervolgens lange tijd aan de kant.

Spannend

Vroemen was in eerste instantie van plan pas na 1 juli zijn rentree te maken. Momenteel voelt hij zich echter fit genoeg om met de Oranje-formatie naar Velenje af te reizen. "Het is spannend. Ik ben benieuwd hoe het fysiek na de wedstrijd gaat. Het resultaat is van minder belang. Het risico tegen een nederlaag aan te lopen, is er altijd."