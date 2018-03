Belgische multimiljonair redt MVV

MVV is uit de as herrezen. De 101-jarige club was met een schuldenlast van 1,5 miljoen euro op sterven na dood toen Leers vorige maand namens het gemeentebestuur besloot geen geld beschikbaar te stellen. Leers kreeg veel kritiek te verduren, werd door de supporters bedreigd, maar werkte achter de schermen aan een oproep aan het bedrijfsleven de morele plicht te tonen.

Salaris

Een club van dertig sponsors stelde de toekomst veilig door voor de komende drie seizoenen een jaarlijks bedrag van 500.000 euro bijeen te brengen. De zware last uit het verleden werd met behulp van advocaat Josef Goumans en fiscaal adviseur Marcel Lodewick weggewerkt. Spelers en medewerkers krijgen zo snel mogelijk hun salarissen over de afgelopen maanden met terugwerkende kracht uitbetaald, met de meeste crediteuren is een schikking getroffen.

Leers

Burgemeester Leers nam zelf het initiatief naar oud-bestuurslid Leon Melchior te stappen om de ontbrekende financiën te garanderen. Melchior, de paardenhandelaar uit het Belgische Lanaken, ging na lang twijfelen overstag. "Leers was een kei van een kerel om namens de gemeente op zakelijke gronden nee tegen MVV te zeggen. Hij stond bij mij op de stoep en zei 'alsjeblieft'. Ik heb pas een halfuur geleden het licht echt op groen gezet."

Melchior trok bijna twintig jaar geleden na een conflict met het toenmalige bestuur zijn handen van MVV af. "Dat is vergeven en vergeten", zei hij dinsdag. De 76-jarige zal het komende jaar de reorganisatie van MVV gezicht geven. "Met nieuwe mensen, met zakelijke ervaring en originele ideeën", kondigde hij aan. "MVV moet weer 'naar veure'. Met goed voetbal en spektakel willen we de tent weer vol krijgen."

Geldschieter

Hoeveel geld Melchior in MVV steekt, deed hij simpel af met: "Dat gaat niemand wat aan. Maar er zijn mensen die ook veel geld hebben toegezegd en die het minder kunnen veroorloven dan ik." Burgemeester Leers deed een dringend beroep op dezelfde supporters die hem enkele weken nog beschimpten en bekogelden. "De sanering heeft veel mensen bloed, zweet en tranen gekost. Dit verplicht de fans tot een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Toon geen ongenoegen zodra het even tegen zit."

Want, zo weet Leers, MVV mag dan zijn gered, maar voor hoe lang is voor niemand zeker. "We zullen nog extra inkomsten moeten genereren, met een goed bestuur met een grote saamhorigheid gaan we ervoor zorgen dat we hier volgend jaar niet opnieuw met dezelfde problemen zitten."

Voorzitter Vic Gerardu van de raad van commissarissen heeft zich al bereid verklaard af te treden. Ook algemeen manager Marcel Franssen lijkt de langste tijd in stadion De Geusselt te hebben gehad. "Wij hebben deze rotzooi niet veroorzaakt, we hebben juist keihard gewerkt om alles op te ruimen", sprak hij dinsdagavond.

Slopend

Op het trainingscomplex Klein Geusselt werden spelers en technische staf later op de hoogte gebracht van de nieuwe licentie. "We hebben drie, vier maanden in onzekerheid geleefd, dan weer een dag uitstel, dan weer een week. Dat was slopend. Het goede gevoel was er pas op het allerlaatst, dit is fantastisch", zei trainer Ron Elsen.