Ferrero tegenstander Verkerk in finale

Voor Juan Carlos Ferrero telt het tennisjaar maar één grand slam: Roland Garros. Dat toernooi staat al sinds zijn kinderjaren nummer een op zijn verlanglijst. Hij wil, zal en moet Parijs winnen. Voor het tweede jaar op rij staat hij in de finale. Vorig jaar verloor hij van zijn landgenoot Costa. Zondag staat hij tegenover Martin Verkerk.

Groundstrokes

Hij kent de Alphenaar van Kitzbühel 2002. Op het Oostenrijkse gravel versloeg hij Verkerk in twee sets. "Ik stond toentertijd al verbaasd over zijn groundstrokes", verklaarde de 23-jarige Spanjaard vrijdag na zijn overwinning op Costa (6-4 7-6 6-4). Daarvoor was hij een tijdje toeschouwer bij het duel Verkerk - Coria. "Coria had kunnen winnen", oordeelde hij. "Hij verzuimde zijn kansen te benutten."

Ferrero is optimistisch voor de finale. "De sleutel wordt mijn return. Ik zal moeten variëren. De ene keer vanaf drie meter achter de baseline retourneren, dan vanaf de baseline of ervoor. Ik zal Verkerk in verwarring moeten brengen." De Spanjaard gelooft niet dat de opslag van Verkerk doorslaggevend zal zijn. "Het is een wapen, zeker, maar hij speelt vanaf de baseline."

Fysiek

Ferrero maakt een geweldig seizoen door op gravel. Hij won 27 wedstrijden en verloor er maar twee: van Safin in Barcelona en Federer in Rome. In die laatste gaf hij op wegens tendinitis in de rechterschouder. De peesontsteking is inmiddels volledig genezen. "Fysiek ben ik 100 procent", aldus de Spanjaard. "Ik heb me beter dan ooit voorbereid op Roland Garros. Veel meer het accent gelegd op mijn voetenwerk. Roland Garros is fysiek de zwaarste grand slam van het jaar. Daar moet je extra traininigsuren voor maken."

Het debuut van Verkerk op Roland Garros vergelijkt hij met Kuerten in 1996. Die won Roland Garros als nummer 66 van de wereld. "Hij speelt goed tennis en is honderd procent gemotiveerd. Hij heeft veel zelfvertrouwen door zijn overwinningen op Moya en Coria. Ik moet voor hem oppassen maar ik ben positief over mijn kansen. Ik ben in goede vorm en heb de ervaring om harde opslagen te verwerken."

Obsessie

Voor Ferrero is Roland Garros nog net geen obsessie. In zijn eerste jaar, in 2000, haalde hij de laatste vier. Dat herhaalde hij een jaar later. In 2002 drong hij door tot de eindstrijd hoewel hij in de tweede ronde een licht gekneusde enkel opliep. "Tegen Costa was ik vorig jaar niet fit", keek hij terug. "Dit keer ben ik klaar." Klaar voor Verkerk.