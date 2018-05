Mark van Bommel op scherp

Bayern moet zich natuurlijk eerst nog wel even plaatsen voor de eindstrijd op 14 mei.

Van Bommel zal ondanks het risico van een schorsing toch voluit gaan in Rusland. Hij wil maar al te graag met Bayern de zeldzame trilogie winnen.

De Duitse beker is al binnen, de Duitse titel is nog slechts een kwestie van tijd en de kans op de UEFA Cup heeft 'FC Hollywood' nog in eigen hand.

Advocaat

De Russissche kampioen staat onder leiding van de trainers Dick Advocaat en Cor Pot. Met 1-1 vorige week in München was het Nederlandse duo best tevreden.

Een tegenvaller voor FC Zenit is wel dat drie belangrijke spelers, onder wie de Nederlander Fernando Ricksen, zijn geschorst.

Fiorentina

In de andere halve eindstrijd speelt Glasgow Rangers in Italië tegen Fiorentina, de ploeg die dit seizoen FC Groningen en PSV uitschakelde. Het eerste duel in Schotland eindigde in 0-0.