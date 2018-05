Bokser Mike Tyson weer in opspraak

Mitchell Rose, een bokser met een bescheiden palmares (2 zeges in 11 gevechten), vertelde de politie van New York dat Tyson hem bij zijn jas greep en hem daarna neersloeg. "Wij werken samen met de politie", verklaarde Darrow Soll, een van de advocaten van Tyson. "Wij hebben getuigen gehoord en zijn van mening dat de beschuldiging niet onderbouwd kan worden."

Rose, die het gezelschap van Tyson zou hebben uitgemaaktvoor een bende lafaards, werd zowel door de veiligheidsdienst van de club als door de lijfwachten van de voormalige kampioen aangemaand om de zaak te verlaten. Hij zou Tyson daarop buiten hebben opgewacht.

Dit is het zoveelste incident in een lange rij voor de voormalige heerser bij de zwaargewichten, die eerder al drie jaar achter de tralies zat voor verkrachting. Tyson was eerder betrokken in een vergelijkbaar handgemeen, in 1988, toen hij in de straten van Harlem zijn hand brak op Mitch Green, een voormalig tegenstander in de ring.