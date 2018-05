Cruijff vertrok 'voor de rust' bij Ajax

Dat zegt hij maandag in zijn column in De Telegraaf.

De clubicoon wierp zich vorige maand op om Ajax bij te staan, na een vernietigend rapport van de commissie-Coronel over het beleid bij de club.

Meningsverschillen

Meningsverschillen met zijn protegé Marco van Basten, vanaf 1 juli de nieuwe trainer bij Ajax, maakte dat Cruijff terugkwam op zijn toezegging.

De twee voormalige topspelers waren het met name oneens over hoe veranderingen aan te pakken binnen de jeugdopleiding.

"Ik wil nogmaals benadrukken dat er sprake is van alleen een zakelijk verschil van inzicht tussen de toekomstige technische staf en mij", schrijft Cruijff maandag.

Overtuiging

"Mijn beweegreden om te vertrekken is simpel. Ik vind het essentieel dat er bij Ajax mensen aan het roer staan die overtuigd zijn van wat ze doen. Tenslotte hebben zij de leiding. Alleen waren die mensen niet overtuigd van mijn plan. Dan had ik mijn mening wel door kunnen drukken, maar zo werkt het niet."

Cruijff stelt dat in de gesprekken met de nieuwe technische staf is gebleken dat Van Basten het met zijn eigen mensen op zijn eigen manier wil doen.

"Als hij dat vindt, dan moet hij dat ook doen. Dat is zijn goed recht. Alleen is het mijn goed recht om vast te houden aan mijn eigen visie. Die is richting de jeugdopleiding van Ajax heel duidelijk en daar doe ik geen concessie aan."

Geen onrust

Dat hij drie weken na zijn terugkeer bij de Amsterdamse club alweer is vertrokken, heeft volgens de legendarische nummer 14, in tegenstelling tot berichten in de media, juist niet geleid tot onrust bij Ajax.

"Juist door deze stap te nemen is de rust bewaard gebleven. Er is niemand ontslagen, er is geen ruzie en er is niets geëscaleerd. Als ik door was gegaan had ik waarschijnlijk wel risico's genomen. Daar was niemand bij gebaat."

Te hard van stapel

Marco van Basten liet vrijdag, nadat bekend werd dat Cruijff zijn opdracht inleverde, al weten dat hij vond dat Cruijff te hard van stapel liep in zijn wil om dingen te veranderen bij Ajax.

"Wat Johan wilde doen met de jeugdopleiding van Ajax ging mij te snel, het is me te rigoureus. Ik ben op zich niet ontevreden met hoe het nu gaat. Maar ik wil eerst bekijken hoe het zit. Dat moet ik zelf ervaren en daarna wil ik het op mijn manier doen en in een verantwoord tempo."