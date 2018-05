Deportivo en Sociedad leiden 'titeldans', Real flatert opnieuw

Deportivo la Coruna en Real Sociedad profiteerden van de nieuwe misstap van de concurrent. Deportivo, de ploeg van topscorer Makaay, won met 2-0 bij Malaga. De treffers kwamen op naam van oudgediende Donato en Scaloni (in blessuretijd). Real Sociedad, de ploeg van doelman Westerveld, versloeg zondag Real Mallorca met -1. Zowel Sociedad als Deportivo heeft nu een punt meer dan Real Madrid, met nog vijf speelronden te gaan.

Thuisblijvers

Vier dagen voor de return in de Champions League tegen Juventus in Turijn kregen de vormgevers Zidane en Figo rust bij onttroonde koploper. Ook Raul en Ronaldo bleven in Madrid. De vervangers, onder wie de weer van stal gehaalde Tote en McManaman, deden het niet best tegen de ploeg met de laagste begroting van de primera division.

Steriel

Alleen als Morientes aan de bal kwam, ging er enige dreiging van Real uit. Voor de rest speelde de ploeg van coach Del Bosque steriel en plichtmatig. De bezoekers mochten uiteindelijk doelman Casillas dankbaar zijn. Met een aantal goede reddingen voorkwam hij de tweede nederlaag op rij voor Real, dat woensdag met minder zelfvertrouwen dan gebruikelijk in de Champions League zal aantreden, ook al door de twijfels over de fitheid van goalgetter Ronaldo en middenvelder Makelele.

Valencia

Valencia verloor onverwacht voor eigen publiek van het laaggeplaatste Villarreal (1-2). Een tegentreffer van Sanchez in de slotfase kon de nederlaag niet voorkomen. Valencia zakte naar de vijfde plaats.

Barcelona

Barcelona blijft ondanks alle tegenslag dit seizoen kanshebber voor Europees voetbal, ook al kwamen de Catalanen zondagavond in en tegen Sevilla niet verder dan 0-0. Frank de Boer, Philip Cocu en Patrick Kluivert speelden de gehele wedstrijd, Michael Reiziger viel na een uur in voor Mendieta.

In de onderste regionen behaalde Alaves de eerste zege in elf wedstrijden. Atletico Madrid werd op eigen veld met 1-0 verslagen. Daardoor kan Alaves degradatie weer op eigen kracht ontlopen. Voor het uitgespeelde Atletico Madrid was het de derde nederlaag op rij. Trainer Aragones kondigde afgelopen week zijn vertrek aan.