De Jong eist WK-ticket op

Mulder stuurde dinsdag een brief naar de topsportcommissie van de schaatsbond met daarin het verzoek de olympisch kampioen alsnog een startbewijs op de 10.000 meter van de WK afstanden te geven.

De commissie had zondag juist bekendgemaakt dat Sven Kramer en Mark Ooijevaar zich voor dat evenement in Nagano hadden geplaatst en dat De Jong een skate-off moest rijden. "We zijn het niet eens met hun visie op de reglementen. En dat hebben we in die brief uiteengezet."

Hamar

In de reglementen staat vermeld dat de schaatser die na de wereldbekerwedstrijden in Hamar in de top-3 van het geschoonde WB-klassement (alleen resultaten op 10.000 meter tellen mee) staat, naar Nagano mag. Mits die stayer ook in Hamar in de top-3 van de uitslag eindigde.

De Jong is in de 'geschoonde' ranglijst de best geklasseerde Nederlander (tweede) en kreeg in de Noorse stad de bronzen medaille overhandigd. "Daarom moet de KNSB hem aanwijzen voor de WK", oordeelt Mulder.

Onderscheid

De schaatsbond beroept zich echter op een paragraaf waarin staat vermeld dat de topsportcommissie geen onderscheid maakt tussen de tijden gereden in de A-groep en B-groep. Met dat argument besloten Hans Gootjes, Arie Koops en Wopke de Vegt zondag Mark Ooijevaar een WK-ticket te gunnen.

De gewestelijk rijder noteerde in de B-groep een tijd die 0,11 seconde sneller was dan die van de Jong in het hoofdprogramma. Volgens de 'wijze mannen' zakte De Jong daardoor naar de vierde plaats in de uitslag. Onvoldoende dus voor directe WK-plaatsing.

Schaatsfederatie

Volgens Mulder is De Jong hoe dan ook als derde geëindigd in de uitslag van de WB-wedstrijd van Hamar. Anders had de internationale schaatsfederatie hem ook geen bronzen medaille en de daarbij behorende 70 WB-punten gegeven. En dus kan - in zijn ogen - de schaatsbond niet anders besluiten De Jong alsnog aan te wijzen voor de WK.

"We willen uiterlijk voor donderdag 12.00 uur een antwoord", sprak Mulder. Wanneer de bond bij haar besluit (om De Jong een skate-off te laten rijden) blijft, sluit hij de gang naar de geschillencommissie van de KNSB niet uit.

De skate-off staat voor zaterdag 16 februari gepland. De commissie gaf daarvoor ook Tom Prinsen (ziek in Hamar), Carl Verheijen (die tweemaal viel bij een WB-wedstrijd) en Ted-Jan Bloemen een startbewijs.