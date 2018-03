Ferrero prolongeert titel in Monte Carlo

De partij, die door de regen met een uur vertraging begon, duurde slechts vijf kwartier. De organisatie besloot door het oponthoud slechts om twee gewonnen sets te spelen in plaats van drie.

Traag gravel

Ferrero kon veel beter overweg met het trage gravel dan zijn -jarige opponent. De 22-jarige Spanjaard, momenteel de nummer drie van de wereld, brak in totaal zes keer de service van Coria. Ferrero boekte in Monte Carlo, met 2,2 miljoen euro gedoteerd, zijn achtste toernooizege.

Coria, 26e op de wereldranglijst, stond voor het eerst in een finale van een Masters. Hij was zover gekomen door in de halve finale de Spanjaard Carlos Moya, finalist in 2002, te verslaan. De zegeteller van de Argentijn bleef door het verlies op nul staan.

Uitspraken

Ferrero onderstreepte zijn blakende vorm met grote uitspraken na afloop. Hij heeft zich voor de komende tennisjaren drie doelen gesteld: "Ik wil nummer een van de wereld worden, uiteraard wil ik op het gravel van Roland Garros winnen, maar ik wil ook op de US Open zegevieren", zei hij. "Al was het maar om te bewijzen dat een Spanjaard daartoe in staat is."

Vooralsnog maakt de gravelbijter uit Valencia de meeste kans 'doel twee' te verwezenlijken, zegevieren op de Open Franse kampioenschappen in mei op Roland Garros. Ferrero verloor er vorig jaar de finale van nog zo'n specialist van de kleibaan, landgenoot Albert Costa. Ferrero maakte slechts een voorbehoud: "Als ik maar gezond blijf. Vorig jaar had ik veel problemen met mijn enkel en schouder. Dit jaar houdt alles zich tot nog toe goed."

Eerste titel Dementjeva

De Russische tennisster Jelena Dementjeva heeft haar eerste titel in het enkelspel binnen. Ze won zondag het toernooi van Amelia Island. In de finale was de 21-jarige uit Moskou in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Lindsay Davenport. Dementjeva, als tiende geplaatst in het toernooi, verloor de eerste set met -4, maar trok in de volgende twee sets de zaken recht: 7-5 en 6-3.

Serna wint Boedapest

Magui Serna won het tennistoernooi van Boedapest. De 24-jarige Spaanse versloeg de Australische Alicia Molik zondag in de finale in drie sets: 3-6 7-5 6-4. Het was de derde titel in haar profcarrière. Vorige week was Serna, 46e op de wereldranglijst, voor de tweede keer in successie de beste in Estoril.