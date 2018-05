Seles terug op de tennisbaan

"Ik ben nog steeds gek op tennis, dat is niet veranderd", verklaarde Seles die in 2003 op Roland Garros haar laatste partij speelde. Een gebroken botje in haar rechtervoet leidde een reeks aan blessures in die een comeback verhinderde.

Het zou haar tweede terugkeer na lange afwezigheid betekenen. In 1993 werd ze in Hamburg op de baan door een verdwaasde tennisfan met een mes in de rug gestoken. Lichamelijke en psychische problemen hielden haar toen ruim twee jaar aan de kant.

Grandslams

Een comeback wil ze haar mogelijke deelname aan het toernooi van Key Biscane - eind maart - zelf niet noemen. "Een compleet seizoen kan ik niet meer aan. Ik denk eerst over deelname aan de grandslams en een paar andere grote toernooien", aldus Seles in de Los Angeles Times.