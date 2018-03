Blankert stopt als voorzitter NOCNSF

Johan Cornelis Blankert (62) volgde op 2 november 1999 Joop vander Reijden op als voorzitter. Van der Reijden was voorzitter adinterim. Hij overbrugde het gat tussen Wouter Huibregtsen enBlankert, die voorzitter was van de werkgeversorganisatie VNO/NCW.Huibregtsen moest de functie noodgedwongen neerleggen na zijnberuchte uitspraken over de kroonprins in De Volkskrant.

Het bestuur van NOCNSF betreurt Blankerts beslissing, dieoverigens in lijn is met de beƫindiging van andere, nietsport-gerelateerde functies eerder dit jaar. Tijdens de algemenevergadering in mei bespreekt de sportkoepel de procedure voor deopvolging. Blankert zal zijn besluit dinsdagmorgen in Den Haagtoelichten.