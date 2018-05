Pedrosa wint slotrace Valencia

De kleine Spanjaard eindigde door zijn zege in de Grote Prijs van Valencia als tweede in het WK achter wereldkampioen Casey Stoner.

De Australiër legde in de slotrace in Valencia beslag op de tweede plaats. De Amerikaan John Hopkins werd derde.

Valentino Rossi

Pedrosa passeerde in de eindstand Valentino Rossi. De veelvoudig wereldkampioen uit Italië startte met gebroken botjes in zijn rechterhand, maar haalde de finish niet door een technisch mankement aan zijn Yamaha.

Hij werd derde in de WK-eindstand met één punt minder dan Pedrosa. Het is voor het eerst in tien jaar dat Rossi niet bij de eerste twee eindigt in een WK.

Uniek

Pedrosa zette zondag een unieke reeks neer in Valencia. De Honda-rijder is de enige die in alle WK-klassen (125cc, 250cc en MotoGP) op het Spaanse circuit heeft gewonnen.