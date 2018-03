De Jongh wint rit Driedaagse De Panne, Voskamp boos

Bart Voskamp verspeelde met een val zijn gunstige positie in het klassement. De renner van Bankgiroloterij startte donderdagochtend met één seconde achterstand op de Italiaan Bortolami, die leider bleef.

Voskamp

Voskamp raakte in het eerste gedeelte van de derde etappe betrokken bij een val en zag tot zijn verbazing de eerste groep onder leiding van Rabobank snel uit het zicht verdwijnen.

De Rabo-trein bleek te sterk voor de mannen van Voskamp, die nog voor het einde van de rit teleurgesteld de douches opzocht. Later hoorde hij dat Steven de Jongh de rit had gewonnen. "Normaal zou ik ze feliciteren, maar wat er vandaag gebeurd is, vind ik bijzonder onsportief. Dit zouden wij nooit doen."

Zo was er weer een controverse tussen de twee Nederlandse ploegen die elkaar vorig jaar in de Ronde van Nederland ook al eens in de haren vlogen. "Ik wil geen olie op het vuur gooien", zei Voskamp, "maar als Frans Maassen hier ploegleider van Rabo was geweest, was dit niet gebeurd."

Voskamp zag in Theo de Rooij de kwade genius achter het kopwerk van de bankploeg en schamperde toen hij hoorde dat ritwinnaar De Jongh had verklaard niet te hebben geweten dat Voskamp was gevallen. "Het was hem verteld, dat weet ik zeker." De Rooij wilde er verder niet op ingaan.

Pijnlijk

Voskamp stond op 1 seconde van leider Bortolami en was met een individuele tjdrit voor de boeg serieus kanshebber voor de eindzege in de Driedaagse van De Panne. "Ik weet zeker dat ze geen gas hadden gegeven als een Museeuw of Van Petegem hier valt. Ik wil geen hetze beginnen, maar het is toch pijnlijk dat ik hier mede door landgenoten het zicht op de eindzege verlies."

Nadat ploeggenoot Jans Koerts in de achtervolging onderuit was gegaan, staakte Voskamp de strijd. Koerts ging naar het ziekenhuis (diepe snee in de knie), Voskamp naar huis, vol onbegrip.