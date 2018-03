Pijnlijke onderschattingen 'kleine' EK-kandidaten

Denemarken speelde met Rommedahl (PSV) en Tomasson (ex-Feyenoord) in de spits, maar speelde niets klaar. Bosnië nam binnen een half uur de leiding door Barbarez (23e minuut) en Baljic (29e). De lethargie in de formatie van Morten Olsen was zo groot dat het duel niet meer viel te kantelen.

Luxemburg - Noorwegen

Na 90 minuten eindigde het in een onthutsende nederlaag. Met zes punten nestelde Bosnië zich pal achter Denemarken in de stand. In deze groep maakte Noorwegen geen fout. De uitwedstrijd tegen Luxemburg werd met 2-0 gewonnen door goals van Rumsfeld en Solksjaer.

Slowakije - Liechtenstein

In groep 7 wist ook Slowakije wel wat te doen met een 'kleine' tegenstander: 4-0 tegen Liechtenstein. De spelers uit het mini-staatje raakten meer benen dan de bal, incasseerden vijf gele kaarten en vier doelpunten. Twee waren van Nemeth. Dit waren schermutselingen achter de rug van de groepsfavorieten Engeland en Turkije, die elkaar ontmoetten in Sunderland.

Vooraf verrichtte de politie bij schermutselingen tussen rivaliserende supporters van Sunderland en Newcastle United vijftig arrestaties. Turkse fans hadden er niets mee te maken. Door een doelpunt van Vassall in de 75e minuut en een rake strafschop van Beckham pal voor tijd zegevierde Engeland met 2-0 over Turkije en nam daardoor de leiding in groep 7 over van de tegenstander.

Estland - Bulgarije

Arno Pijpers, de Nederlandse bondscoach van Estland, boekte weer een succesje. De thuiswedstrijd tegen Bulgarije eindigde in 0-0. Deze cijfers bleven ook op het scorebord bij Georgië - Zwitserland. Opvallend was de gele kaart in de 4e minuut voor de Zwitser Chapuisat voor een 'schwalbe'.

Albanië - Ierland

Bij Zwitserland speelde de PSV'er Vogel de hele wedstrijd. Shota Arveladze (ex-Ajax) viel kort na rust in bij Georgië. Albanië hield Ierland op 0-0, wat weer een succesje was voor de Duitse trainer Hans-Peter Briegel.

Litouwen - Schotland

In groep 5 verzuimde Schotland de kop te nemen. De uitwedstrijd tegen Litouwen ging met 0-1 verloren door een rake strafschop van Razanauskans. Litouwen had Duitsland al een keer bedwongen. Duitsland bleef leider.

Hongarije - Zweden

Jerzy Dudek verdedigde op zijn gemak het doel van Polen, dat met -0 won van San Marino in groep 4. Zweden, dat het EK slecht was begonnen, krabbelde overeind door de uitwedstrijd tegen Hongarije met 2-1 te winnen. Spits Allbäck was scherp met twee treffers. Letland (speelvrij) hield de leiding in deze groep.

Frankrijk - Israël

Frankrijk zal zich - na gastland Portugal - wellicht als eerste kwalificeren voor het EK 2004. De titelhouder heeft in groep 1 na 5 wedstrijden het maximale puntenaantal van 15. Frankrijk versloeg Israël met 2-1. Trezeguet en Zidane scoorde nadat Afek al in de 2e minuut de score opende voor Israël. Slovenië vaagde Cyprus weg met -1. De eindstand stond bij rust al op het bord. Siljah trof binnen een kwartier tweemaal doel.

Noord-Ierland - Griekenland

In groep 6 greep Griekenland de laatste kans op kwalificatie door winst in het uitduel tegen Noord-Ierland: 2-0. Charisteas was in twee gevallen de afmaker. Griekenland klom naar de gedeelde tweede plaats achter Spanje. De Ulster-elf eindigde met 9 spelers na rode kaarten voor Gillespie en Quinn. Voor het EK is het uitgeschakeld.

Spanje - Armenië

Spanje had de grootste moeite met het bezoekende Armenië. Bij rust was het nog 0-0. Pas in de 65e minuut opende Tristan de score en was het duel beslist. Helguera zorgde voor 2-0 en Joaquin Sanchez bepaalde de eindstand op 3-0. Spanje liep uit in de stand van groep 6 met 10 punten uit vier wedstrijden.