'Marion Jones gebruikte steroïden'

Dat schrijft de Washington Post donderdag op basis van een brief die de atlete naar familie en vrienden zou hebben bestuurd. Een kopie van de brief is door iemand doorgespeeld naar de Amerikaanse krant.

Jones, inmiddels 31 en nog niet gestopt, won vijf olympische medailles in Sydney. Drie daarvan hadden de gouden kleur. Volgens de Washington Post is de sprintster in 1999 met doping begonnen. Jones zou in de brief hebben aangegeven dat ze verboden producten van het inmiddels ontmantelde Balco-laboratorium heeft gebruikt.

Jones heeft in het verleden altijd ontkend verboden middelen te hebben gebruikt. Ze verscheen, met vele andere atleten, in Amerika voor de Grand Jury die de Balco-affaire moest onderzoeken. Diverse atleten werden als dopingzondaars ontmaskerd en gestraft.

Montgomery

Jones bleef echter buiten schot. Haar voormalige levenspartner Tim Montgomery, met wie ze een zoon heeft, niet. De sprinter werd naar aanleiding van de Balco-onthullingen zijn wereldrecord ontnomen en voor lange tijd geschorst.

Jones plaatste zich ondanks alle en aanhoudende beschuldigingen van dopegebruik moeizaam voor de Olympische Spelen van Athene. Daar flopte de koningin van Sydney volledig.