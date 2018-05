'Ferrari heeft niks te verbergen'

"Het zat er aan te komen. Ik hoor al jaren allerlei geruchten over dingen die Ferrari fout zou doen. Maar ik heb een gerust geweten. Geloof me, als we echt iets illegaals doen, dan was dit tijdens deze hele controverse echt wel aan het licht gekomen", verdedigt Todt zijn team op Autosport.

Doldraaien

Voormalig Ferrari-ingenieur Nigel Stepney claimt dat niet enkel McLaren schuldig is aan spionage. Volgens de Brit bezit en gebruikt ook Ferrari geheime informatie van hun concurrent. Todt ontkent de beschuldigingen en denkt dat zijn vroegere collega gewoon probeert zijn hachje te redden.

"Nigel was niet meteen de makkelijkste persoon om mee samen te werken, maar hij was wel heel professioneel. Ik had nooit verwacht dat hij zo zou doldraaien. Hij heeft echter bepaalde grenzen overschreden en dat is jammer want binnen een organisatie heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden."

Spilfiguur

Stepney was de spilfiguur in de spionagezaak tussen Ferrari en McLaren. De Brit bezorgde McLaren-ontwerper Coughlan geheime informatie, al beweert hij nu dat er sprake was van een wisselwerking.

McLaren werd intussen door de Wereldraad voor Motorsport bestraft. Het team kreeg een monsterboete en werd uit het kampioenschap voor constructeurs gegooid. Voor Stepney is de hele zaak echter nog niet afgelopen. Tegen hem lopen in Italië en Groot-Brittannië nog enkele rechtszaken wegens het stelen van bedrijfsinformatie.