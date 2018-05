Zabel wint zevende rit Vuelta

De 37-jarige Zabel versloeg op de streep de Australiër Allan Davis, de Italiaan Paolo Bettini werd derde. De zevende etappe ging van Calahorra naar Zaragoza, over 176,3 kilometer.

Dagsucces

Zabel noteerde dagsucces nummer acht in zijn Vuelta-historie. Zo'n vijftien coureurs raakten na de massale valpartij voorop en de nog steeds rappe Duitser profiteerde er goed van.

Oscar Freire, al goed voor drie ritzeges in de huidige editie, kon door de valpartij in de grote groep niet meesprinten om de dagzege.

Voor Zabel komt de ritoverwinning op een mooi moment, met over drie weken de strijd om de wereldtitel in Stuttgart.

De Duitser is, ondanks zijn dit jaar toegegeven dopegebruik in het verre verleden, door de Duitse wielerbond opgenomen in de voorlopige WK-selectie.

Valpartij

"Na de val zat van Milram alleen Velo in de eerste groep. Hij wachtte netjes en met Ongarato heeft hij mij weer naar de voorste linie gebracht", beschreef Zabel de onoverzichtelijke situatie na de valpartij.

De Duitser had eerder in de ronde twee keer zonder succes de sprint aangetrokken voor de Italiaan Alessandro Petacchi. Die zat vrijdag niet in de voorste gelederen en dat had niets te maken met het incident in het peloton.

Mentsjov

In het algemeen klassement veranderde vrijdag, een dag voor de tijdrit over ruim 50 kilometer, niets. De Rus Vladimir Efimkin bleef leider, met de Rabo-Rus Denis Mentsjov op 1.06 als tweede.