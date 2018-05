Clijsters en Hewitt winnen Indian Wells

Clijsters stond in de eindstrijd nog geen anderhalf uur op de baan toen haar de winnaarscheque van 332.000 dollar kon worden overhandigd. Die was verdiend. De Belgische hield Davenport, voormalig nummer een van de wereldranglijst, vanaf de baseline voortdurend onder grote druk. De Amerikaanse bood redelijk verweer, maar kreeg nooit uitzicht op een beter resultaat.

Vechtlust

Helemaal tevreden was Clijsters niet. "Aan het begin van beide sets speelde ik niet best, maar op het einde juist wel. Tegen Lindsay is het van doorslaggevend belang dat je vechtlust toont en de bereidheid achter elke bal aan te gaan. Dat ging me vandaag goed af."

Hewitt

Clijsters Australische vriend Lleyton Hewitt, ook als nummer één geplaatst, kwam gemakkelijker aan de winstpremie. Zijn Braziliaanse opponent Gustavo Kuerten was nog niet bekomen van alle wachttijd wegens de regen en van zijn inspanningen in de (nog af te maken) halve eindstrijd tegen Rainer Schüttler (6-2 3-6 6-2) eerder op de dag. De Zuid-Amerikaan was in de finale geen partij. Titelverdediger Hewitt stond slechts twee games af, in elke set een: 6-1 6-1.

Kuerten

De Australiër overklaste Kuerten in de finale volledig. Hij maakte slechts tien onnodige fouten, de Braziliaan drie keer zoveel. Hewitt, die wel een dag rust had genoten, brak de opslag van de drievoudig winnaar van Roland Garros vijf keer en liet zich geen enkele maal verrassen door het groundstrokespel van Kuerten. En kwam er eens een dropshot, dan was hij er altijd op tijd bij. Ook beheerste Hewitt de backhand in de rallies beter.

"Ik kreeg mijn ritme hier pas echt goed te pakken. Het ging elke dag beter", begroette Hewitt zijn twaalfde opeenvolgende partijwinst en zijn tweede toernooizege op rij. Dit jaar heeft hij alleen verloren van de Marokkaan Younes el Aynaoui, in de vierde ronde van het Australian Open.

Excuus

Kuerten had als excuus dat hij al om 9.00 uur 's ochtends, een zeer ongebruikelijk tijdstip voor tennissers, de baan op moest om de partij tegen Schüttler af te maken. "Ik was inderdaad een beetje moe", verschool hij zich daarachter. "Jammer, dat ik er geen betere wedstrijd van kon maken. Sorry."