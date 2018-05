Durf regeert bij Ajax aan vooravond CL-duel

Tekenend voor de enorme groei die Ajax doormaakt, is dat de ploeg alle vertrouwen heeft over een goede afloop van de tweede ontmoeting met Valencia. Waar de Amsterdammers op 27 november tijdens een galavoorstelling van de Spanjaarden nog optraden als figurant en miraculeus ontsnapten aan een enorme nederlaag (1-1), heerst nu het vertrouwen in eigen kunnen.

Arsenal

Na twee gelijke spelen tegen Arsenal leeft het besef dat de ploeg, hoe jong van samenstelling dan ook, zich in een rechtstreekse confrontatie kan meten met de beste clubteams uit Europa. Ajax verstaat de kunst realistisch en zo nodig ultraverdedigend te spelen. Al willen de Amsterdammers tegen Valencia aanvallend meer laten zien dan tijdens de voor het neutrale publiek nauwelijks aantrekkelijke laatste ontmoeting met Arsenal.

Koeman

Vol op de aanvallen spelen, gaat trainer Ronald Koeman niet. "Zij moeten winnen, dus het zou vreemd zijn als wij open huis gaan houden. Maar het is de bedoeling dat we het accent wat meer op de aanval kunnen leggen. Een zege zou ons namelijk heel goed uitkomen."

Van der Vaart

Duidelijk is dat behalve de enige spits Ibrahimovic ook de van een blessure herstelde Rafael van der Vaart voor meer gevaar voor het vijandelijke doel moet zorgen. "Ach, wat is wedstrijdritme nou precies?", pareerde het talent de verwijzingen naar een periode van drie maanden blessureleed. "Tegen Zwolle scoorde ik toch ook twee keer. Zwolle is weliswaar geen Valencia, maar met een doelpuntje ben ik misschien ook wel tevreden."

Grote vraag is of trainer Koeman tegen Valencia ook nog een plaatsje vrijmaakt voor de voor de nationale competitie nog geschorste Andy van der Meyde. "Ik kies tussen Nigel de Jong en Van der Meyde", wilde Koeman niet helemaal open kaart spelen. "Afwachten dus", stelde Van der Meyde diplomatiek. "Andy speelt", dacht Van der Vaart hardop.

Valencia

In tegenstelling tot Ajax is het spel van Valencia sinds de eerste ontmoeting tussen beide teams alleen maar slechter geworden. De Spaanse kampioen haalde slechts één puntje uit de laatste drie wedstrijden. In de bewuste ontmoetingen werd slechts één keer gescoord. Tijdens de laatste drie uitwedstrijden in de Champions League hebben de Spanjaarden echter geen enkele treffer tegen gekregen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Lobont; Trabelsi, Pasanen, Chivu en O'Brien; Pienaar, Galasek, Van der Vaart, Maxwell en Van der Meyde (De Jong); Ibrahimovic.