Belangstelling Real Madrid in Sneijder serieus

Dit meldt het blad Sportweek .

Valencia

De middenvelder van Ajax liet na het stuklopen van een transfer naar Valencia weten Amsterdam dit seizoen niet te verlaten. Of het miljoenenbod van Madrid hier verandering in brengt is onduidelijk. Sneijder zelf gaf eerder aan niet op de hoogte te zijn van de interesse.

Maarten Fontein laat in de Telegraaf weten dat niks zeker is. "Tot 31 augustus kan er nog van alles gebeuren" , aldus de algemeen directeur.

Martin van Geel

Martin van Geel heeft het bod van 24 miljoen euro bevestigd en verklaarde tegenover ANP dat een overstap van Sneijder niet langer ondenkbaar is. "Wesley is nog niet vertrokken", verklaarde Van Geel.

"Maar ik kan niet ontkennen dat we nu ernstig rekening houden met een overgang naar Real Madrid. Sneijder heeft ons al laten weten dat hij graag de overstap maakt. We moeten kijken hoe dit afloopt."

Henk ten Cate

Henk ten Cate reageert teleurgesteld op de laatste ontwikkelingen. Ajax laat weten op zoek te gaan naar een vervanger, maar een speler met dezelfde kwaliteiten is moeilijk te vinden.

"iemand als Sneijder vind je niet zo maar. Wesley is heel belangrijk voor ons. Het zou doodzonde zijn wanneer hij alsnog vertrekt", aldus Ten Cate tegenover ANP. De trainer van Ajax die woensdag met zijn ploeg in de laatste voorronde van de Champions League op Slavia Praag stuit, waarschuwt Madrid wel.

Titelkandidaat

"Real zal haast moeten maken", vervolgde Ten Cate. "Want wij stellen Wesley anders woensdag gewoon op. We moeten ook niet dramatisch over een vertrek van Sneijder doen. Je mag ook trots zijn dat je zo'n hoog bedrag krijgt voor iemand uit de eigen jeugdopleiding.

Laten we er nu vooral voor zorgen dat we niet zwakker worden", sprak Ten Cate voordat hij benadrukte dat Ajax over een schaduwelftal met vervangers beschikt. "Ajax blijft daarom absoluut kanshebber voor de titel."

Technisch directeur van Real Madrid, Pedrag Mijatovic, zou al in Nederland zijn om de deal zo snel mogelijk af te ronden.