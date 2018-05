'Real en Feyenoord akkoord over Drenthe'

Marca meldt dat er met de overgang van Drenthe zeven miljoen euro gemoeid is. Drenthe brak dit seizoen bij Feyenoord door onder Erwin Koeman. In de Kuip speelde hij voornamelijk op de linksbackpositie. Bij Real hebben ze ook die positie voor hem in gedachten, als opvolger van Roberto Carlos, die zijn carriere in Turkije vervolgt.

Dudek

Madrid heeft zijn tweede keeper binnen. Jerzy Dudek wordt de stand in van Iker Casillas. Hij mag Liverpool transfervrij verlaten. De Italiaan Toldo was eerste keuze, maar zijn salariseisen bleken te gortig.

Chivu

Van alle namen die circuleren bij Real, zal Cristian Chivu zeker niet naar de Spaanse hoofdstad komen. Hij kwam er niet uit met de technische staf van de landskampioen en het ziet er naar uit dat hij zijn contract uitdient bij AS Roma. Dit overigens niet tot tevredenheid van de Romeinen.

"Chivu heeft ons onherstelbare schade toegebracht", tekent VI.nl op uit de mond van Daniele Pradè, technisch directeur van AS Roma. "Chivu zal tot het einde van het seizoen bij ons blijven en dan transfervrij vertrekken. Deze zaak heeft AS Roma achttien miljoen euro gekost."

De Roemeense verdediger zou te hoge salariseisen hebben. Een vertrek naar Internazionale heeft zijn voorkeur, aldus VI.

Reactie

De persvoorlichter van Feyenoord zegt in een reactie tegenover NU.nl dat er van een akkoord over de op Varkenoord opgeleide speler geen sprake is. Of Real zijn interesse aan de Rotterdamse leiding kenbaar heeft gemaakt, kon de zegsman niet bevestigen.