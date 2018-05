Kuitblessure Kiplagat

De ernst van de kwetsuur was maandag nog niet bekend en het is onduidelijk hoe lang de 33-jarige hardloopster uit de running is. Kiplagat, wereldkampioene cross en weg, richt zich deze zomer op de 10.000 meter bij de WK baanatletiek in Osaka.

De Keniaanse Hilda Kibet, die dit najaar een Nederlands paspoort krijgt, won de wedstrijd in Londen in een tijd van 32 minuten en 34 seconden. Bij de mannen was olympisch kampioen marathon Stefano Baldini de sterkste. De Italiaan won in 29.27.