Onrust over voorbereiding Athene 2004

De Belgische chirurg zei dat vooral het veiligheidsbeleid, dat voor het IOC de hoogste prioriteit heeft, nog veel te wensen overliet. "Zes weken geleden was ik in Athene", legde Rogge uit. "Toen kreeg ik te horen dat het contract voor het veiligheidssysteem klaar lag en alleen nog van een handtekening moest worden voorzien. Sindsdien is echter niets meer gebeurd."

Rogge kreeg onlangs vanuit Athene het bericht dat het contract pas over twee weken wordt getekend. "De toestand is niet dramatisch. De Spelen worden volgend jaar heus wel in Athene gehouden. Maar het gaat om de kwaliteit van de olympiade. We verliezen momenteel kostbare tijd."