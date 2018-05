San Antonio Spurs dicht bij vierde NBA-titel

Bij de San Antonio Spurs waren Tony Parker (17 punten) en Tim Duncan (14 punten) weer belangrijk. De 31-jarige Francisco Elson had nauwelijks een aandeel in de overwinning. De Nederlander kwam een kleine zes minuten in actie, waarin hij één punt maakte en één rebound pakte.

Cleveland wist voor aanvang van het duel dat in de historie van de NBA slechts drie teams een 2-0 achterstand ongedaan hadden gemaakt. Vorig jaar lukte het Miami Heat nog door Dallas Mavericks na twee verloren wedstrijden viermaal op rij te verslaan. "Het wordt zwaar", stelde Cleveland-ster James vooraf. "Maar het kan nog steeds."

De Cavaliers kwamen in eigen huis veel beter uit de startblokken dan in de eerste twee wedstrijden in San Antonio, toen het team beide keren eigenlijk kansloos verloor. Werd zondag bij rust de kleedkamer opgezocht met een achterstand van 25 punten, nu hielden de teams elkaar in evenwicht: 40-38.

Heet avondje

Onder de luide aanmoedigingen van de ruim twintigduizend toeschouwers gingen James en zijn team op zoek naar de eerste winst in deze finaleserie. De 22-jarige ster had al aangegeven dat het een heet avondje zou worden voor de Spurs. Aan de hand van James lukte het Cleveland aanvankelijk de drie belangrijkste spelers van de Spurs, Tony Parker, Tim Duncan en Manu Ginobli, tegen te houden. En James kreeg, in tegenstelling tot de vorige wedstrijden, eindelijk hulp van zijn teamgenoten. Vooral Zydrunas Ilgauskas speelde een uitstekende wedstrijd.

In de tweede helft was de spanning te snijden. De teams bleven in het derde kwart aan elkaar gewaagd en starten aan de laatste twaalf minuten met een 55-50 stand op het scorebord. James probeerde van alles om de achterstand ongedaan te maken. Hij maakte in totaal 25 punten, gaf zeven assists en pakte acht rebounds, maar hij kwam net tekort. Hij miste de schoten op momenten dat hij ze moest maken, met name de laatste driepunter.

Dramatisch

Daar lag uiteindelijk de oorzaak van het verlies. De Cavaliers schoten dramatisch vanaf de driepuntslijn. Slechts drie pogingen raak van de negentien. San Antonio maakte er acht van de zestien. Cleveland speelde goed, maakte aanspraak op een overwinning, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind.

De conclusie van de series na drie gespeelde wedstrijden: Cleveland Cavaliers, voor de eerste keer in hun 37-jarige bestaan actief in de finale, komen als team tekort tegen de ervaren Spurs. San Antonio lijkt op weg naar de vierde titel in de geschiedenis en de derde in vijf jaar. De vierde wedstrijd wordt donderdag gespeeld in Cleveland.