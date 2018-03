Koeman ontevreden over spel Ajax tegen Groningen

De Engelse topclub is dinsdag de tegenstander in de Champions League. Waar de Londense ploeg imponeerde in de achtste finales van de beker tegen Manchester United, daar verspeelden de Amsterdammers bijna punten.

Zaterdagmiddag won Arsenal overtuigend (2-0) van Manchester United. En dat terwijl de sterren Henry en Bergkamp niet eens meespeelden. Zij kregen rust van manager Wenger met het oog op de confrontatie. Daaruit bleek hoe serieus de Fransman de wedstrijd neemt. En ook: hoe sterk Arsenal is.

Arsenal en Ajax hebben na twee duels in de Champions League vier punten. Op papier is de Londense formatie vele malen sterker dan de jonge ploeg van Koeman. Maar dat zegt niet alles. Zoals het grote verschil tussen de prestatie van Ajax zaterdagavond en die van Arsenal ook niet alles zegt, weet Koeman. "Zo'n wedstrijd benaderen spelers heel anders, vaak zie je in dat soort wedstrijden dat spelers positief verrassen."

Koeman wond zich terecht op over de manier waarop Ajax het armoedige Groningen terug liet komen. Na de 2-0 voorsprong (Van der Meyde in de 38e minuut en Ibrahimovic in de 59e minuut) gaf zijn ploeg de wedstrijd uit handen. Met enig fortuin veroverde Ajax drie punten.

Spannend

Kansen kreeg Ajax na de 2-0 niet meer. Sterker: doelman Lobont tastte volledig mis bij een hoge bal, waarop Schoenmakers de 2-1 maakte. Het laatste kwartier werd daardoor zo waar bijzonder spannend.

Lobont was een halfjaar geblesseerd, maar is nu de eerste keuze van Koeman. De Roemeen is niet te klein voor een keeper, vindt de trainer, al pakt hij nauwelijks hoge ballen. "Hij werd gehinderd door Drent, maar hij had de bal gewoon moeten pakken. We hadden juist het idee dat hij beter werd."

Slordig

Na de 2-1 had Groningen gelijk kunnen maken. Trainer Jans had echter veel eerder de aanvallers Drent en Tuhuteru moeten inbrengen. Hij deed dat pas na de 2-0. Ajax speelde ongeinspireerd, slordig en met name aanvoerder Chivu kreeg er van langs van zijn trainer.

"Na de 2-1 viel er veel weg bij ons. We hadden volwassener moeten spelen en de wedstrijd gewoon moeten uitspelen. Het viel me tegen hoe ze daarmee omgingen. Chivu deed niet wat hij moest doen, de organisatie neerzetten. Hij is dan pas 22, maar loopt hier al een tijdje mee en juist van zo'n speler verwacht je dan dat het goed staat bij ons."