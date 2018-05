Liverpool na strafschoppen voorbij Chelsea

Liverpool schakelde dinsdagavond aan Anfield Road de blauwen van Chelsea uit. Dat lukte na 120 minuten voetbal en een 1-0 eindstand pas in de individuele zenuwenstrijd op elf meter van het doel. Dirk Kuijt en Boudewijn Zenden behoorden tot de helden, Arjen Robben tot de schlemielen.

Coach José Mourinho had er vooraf uitgebreid voor gewaarschuwd.

Dreigend

In de ogen van het opgewonden standje uit Portugal was Liverpool op Anfield "Peter Crouch plus tien man". Geen wonder dat halverwege de eerste helft, bij een vrije trap van links, heel Chelsea op de spits van bijna twee meter lette. Vooral omdat Zenden al dreigend klaar stond met een wegdraaiende voorzet diens hoofd te zoeken.

Aanvoerder Steven Gerrard had echter een ander plan, veel beter en verrassender door de onthutsende, on-Engelse eenvoud. Hij legde de bal breed op verdediger Daniël Agger. De Deense international schoot prompt gevoelvol raak, laag en onbereikbaar voor Petr Cech in de hoek.

De snelle nivellering van het resultaat in Londen was verdiend.

Impulsen

Liverpool, met de altijd sleurende Kuijt naast Crouch voorin, viel in hoog tempo aan. Behalve Gerrard en Zenden zorgden ook Jermaine Pennant en de Argentijn Javier Mascherano op het middenveld voor offensieve impulsen. De voorsprong werkte echter eerder remmend dan opwekkend.

In de rommelige maar onveranderd boeiende fase die volgde, waren de beste kansen voor Chelsea, dat zijn Nederlandse werknemers Khalid Boulahrouz en Robben op de reservebank had geposteerd.

Drogba

Didier Drogba, met oud-Feyenoorder Salomon Kalou in zijn nabijheid, kreeg de beste. Doelman Pepe Reina lag in de weg, tot grote opluchting van rode supporters op 'The Kop'.

Na rust veranderde er weinig. De spanning bleef. Liverpool heroverde het initiatief, maar hield zich voorbeeldig aan de opdrachten van trainer Rafael Benitez in het zinderende Anfield:

Duurdere spelers

keihard werken en nooit het geduld verliezen. Het leek op die wijze Chelsea, dat over de gehele linie misschien over de betere en zeker duurdere spelers beschikt, er onder te krijgen.

Het wachten op de bevrijdende treffer duurde lang. Cech kon redding brengen bij een kopbal van Crouch, op een nog betere inzet van Kuijt met het hoofd bleef hij het antwoord schuldig. De Katwijker kopte echter tegen de lat.

Chelsea, dat ondanks gewaardeerde internationals als Michael Essien en John Terry achterin geen ploeg heeft om te verdedigen, werd uitgefloten maar bleef de onberekenbare 'jager op groot wild', die zelfs vanuit de heup raak kan schieten.

Zenden

Zenden, die het in hem gestelde vertrouwen waarmaakte, was een paar minuten voor het verstrijken van de reguliere tijd dicht bij onsterfelijkheid. Zijn knal met rechts bracht Cech in verlegenheid, maar Liverpool (nog) niet naar Athene. Dat gaf de opponent uit Londen moed voor een slotoffensief. De storm was niet meer dan een windvlaag, die in de verlenging meteen weer ging liggen.

Robben

Mourinho greep prompt in. Hij stuurde Robben, in vier weken hersteld van een meniscusoperatie, naar het front in de plaats van Joe Cole en hoopte op een bevlieging van de Nederlander.

Die kwam van een andere Oranje-afgevaardigde: Kuijt. Hij schoot Anfield naar de zevende hemel, maar startte volgens 'Hawkeye' aan de zijlijn een decimeter buitenspel. De landing was dus hard.

Met kromme benen van de kramp haalden beide elftallen de strafschoppenserie, al had opnieuw Kuijt in de 118e minuut de 2-0 in het vizier. Hij vond de vreugde op de strafschopstip en hoopt nu dat Manchester United woensdag Milan de baas blijft.