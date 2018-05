Verstappen sneller dan Wilson in Minardi

Zijn snelste van bijna vijftig rondjes was 1 minuut en 15,182 seconden. "Het ging super", verklaarde Verstappen op zijn website. "Ik had tien rondjes nodig om het goede gevoel met de auto te krijgen. Het was net of ik nooit ben weggeweest."

De Minardi was nog lang niet optimaal voor het nieuwe raceseizoen, maar was op het Valenciaanse circuit nooit sneller dan de tijd die Verstappen liet klokken. Verstappen en eerder Wilson moesten de eerste testritten doen in het PS01 model van vorig jaar met een Cosworth motor uit 2001. Bovendien beschikten ze nog niet over goede banden. In Valencia waren Formule 3000-banden van Avon gemonteerd, eigenlijk niet geschikt voor de Formule 1. Teambaas Paul Stoddart heeft nog geen contract met een bandenfirma afgesloten. Verstappen heeft een voorkeur voor Bridgestone boven Michelin.

Met het provisorische bandenstel bleef ook Jos Verstappen achter bij de rijders van andere teams. Van de veertien coureurs die donderdag rondgingen was de Schot David Coulthard (McLaren) de snelste in 1.10,977 voor de Duitser Heinz-Harald Frentzen (Sauber) in 1.11,109. Wereldkampioen Michael Schumacher reed donderdag de zesde tijd in 1.11,521.

Niet eerder dan over twee weken zal Minardi opnieuw testritten rijden met Verstappen en Wilson. Het is de bedoeling dat zij dan beschikken over het nieuwe model van Minardi en geschikte banden.