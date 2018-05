Van Gaal geeft AZ en Werder gelijke kansen (video)

Bekijk video

Werder speelt donderdag zonder de geblesseerde verdedigers Per Mertesacker, Pierre Womé en Christian Schulz. "Dat zie ik niet zozeer als voordeel", aldus Van Gaal. "Deze drie jongens kenden we precies. We moeten nu maar afwachten wie hun vervangers zijn en wat ze kunnen."

AZ heeft zelf ook personele problemen. De Alkmaarders kregen van voetbalbond UEFA te horen dat de schorsing van rechterverdediger Gretar Steinsson definitief is. Gijs Luirink lijkt de IJslander te vervangen. Luirink is normaal gesproken centrale verdediger en speelde maandag bij Jong AZ één helft lang rechts in de defensie.

Dembélé

Ook Simon Cziommer mocht het tegen Jong Vitesse een helft langs als rechterverdediger proberen. Verder ontbreken bij AZ doelman Joey Didulica, Barry Opdam en David Mendes da Silva. Moussa Dembélé trainde woensdag als enige apart van de groep. De Belg heeft nog steeds pijn in een kuit. Daar kreeg hij zondag in het duel tegen NAC Breda een schop tegen.

Middenvelder Stijn Schaars is na een kleine drie maanden afwezigheid weer fit. Hij begint normaal gesproken op de reservebank.

Respect

Van Gaal verwacht donderdag een zelfde type wedstrijd als afgelopen donderdag. "Werder had veel respect voor ons. Veel meer dan ik verwachtte. Dat zal nu niet anders zijn. Ondanks dat ze nu in eigen stadion spelen, ga ik er niet vanuit dat ze vol op de aanval spelen; 0-0 is een moeilijke uitslag voor Werder."

Marcel Bout, trainer van Jong AZ, bekijkt donderdag de mogelijk volgende tegenstander van de Noord-Hollanders. Hij reist naar Portugal voor het duel Benfica-Espanyol.

Sinouh

AZ handelde woensdag het incident rond Khalid Sinouh af. De reservedoelman bedreigde dinsdag een journalist van een landelijk dagblad. "We hebben Sinouh op zijn gedrag aangesproken", aldus technisch manager Marcel Brands. "Je kunt boos zijn, maar dan mag je niet op deze manier reageren. Er volgen geen sancties. Iedereen maakt wel eens een fout."

Vermoedelijke opstelling AZ: Waterman; Luirink, Jaliens, Donk en De Cler; Jenner, De Zeeuw, Dembélé en Martens; Koevermans en Arveladze.