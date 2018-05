'Liverpool-eigenaar belooft Benitez 60 miljoen euro'

Volgens de geruchten zou het gaan om zo'n 60 miljoen euro om in de zomer nieuwe spelers aan te trekken, maar de Amerikaan wilde woensdag geen cijfers noemen.

PSV

Sinds Gillett en zijn landgenoot Tom Hicks de Engelse club overnamen, gaat het goed met Liverpool. Het team van Benitez versloeg Arsenal onlangs met maar liefst 4-1 en ook PSV werd dinsdag in de kwartfinales van de Champions League met 3-0 opzij geschoven.

"Wij willen een traditie van winnen opbouwen en dat betekent dat je iets moet neerzetten voor de lange termijn", aldus Gillett.

Stadion

Het Amerikaanse duo bekijkt ook of het nieuwe stadion in Stanley Park, waar 60.000 mensen in kunnen, uitgebreid kan worden. Gillett ontkende dat dit een soort strijd is met Old Trafford van aartsrivaal Manchester United, waar 76.000 plaatsen beschikbaar zijn.

"Ik denk dat we ook op economisch gebied moeten kunnen concurreren. Het gaat er niet om dat we groter of kleiner dan Old Trafford zijn."