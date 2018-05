Ireen Wüst pakt goud maar geen record

Het was de tweede keer dat Wüst onder de 1.54 bleef. Vorige week bij de wereldbekerfinale in Calgary deed ze dat voor het eerst (1.52,38), wat meteen een nationaal record betekende. Wüst is de tweede Nederlandse die de 1500 meter wint op een WK afstanden.

Annamarie Thomas was in 1996, te Hamar, de eerste. Cindy Klassen bleef enigszins in het spoor van Wüst. De rijdster uit Canada, wereldrecordhoudster, finishte in 1.53,40. Haar landgenote Kristina Groves werd derde. Paulien van Deutekom eindigde als nummer vijf, Marja Vis zette de zevende tijd neer.

Ingetogen

Wüst, voor de eerste keer actief op een WK afstanden, reageerde ingetogen. "Het was aanmerkelijk minder intens dan bij mijn wereldtitel (allround) in Heerenveen. De ceremonie was zo voorbij. De huldiging bij de wereldbeker vorige week in Calgary was nog leuker. Vervolgens speelden ze hier het volkslied ook nog twee keer achter elkaar. Ik was al bijna weg."

Maar ook haar reactie direct na de race, met nog één paar te gaan, was niet uitbundig geweest. "Misschien komt dat ook omdat de tijd wat tegenviel, vergeleken bij die van vorige week in Calgary. Ik had een beetje op een 1.51 gehoopt, maar dat zat er gewoon niet in. Hier gaat het echter om de titels. Wat dat betreft zit ik goed."

Kapot

Ze heeft in Salt Lake City nog drie onderdelen te gaan; de 1000 meter, de 3000 meter en de ploegachtervolging. Onmiddellijk na haar eerste race gaf ze aan helemaal kapot te zijn. "Mijn lichaam was op. Ik kreeg ook meteen een bloedneus. Voor morgen (vrijdag/3000) maak ik me desondanks geen zorgen. Ik herstel doorgaans snel. Bovendien zijn we gewend twee keer op een dag te rijden. Dat hoeft hier niet eens."

Gerard Kemkers, haar coach, maakte zich daarover ook geen grote zorgen. "Al gaat het mij te ver om nu al te roepen dat Ireen wel even vier titels gaat pakken. Dat neemt niet weg dat ze op al haar verdere onderdelen kanshebster is. Vorige week won ze in Calgary de 1000, op de 3 km is ze olympisch kampioene. Bovendien geloof ik zeker dat het team in deze samenstelling ook voor de eerste plek kan rijden."

Dat Wüst niet 'uit haar dak' ging had volgens Kemkers - op de openingsdag van de WK 40 geworden - ook met de omstandigheden te maken. "Vorig week heeft ze op de 1500 meter een enorme sprong gemaakt. De verwachting was toch een beetje dat ze hier nog dichter in de buurt van het wereldrecord kon komen. Dat zat er gewoon niet in. Gelukkig is de titel binnen, dat is nu veel belangrijker."