Feyenoorder Lucius twijfelgeval tegen AZ

De Noord-Brabander viel zondag tegen Roda JC na een uur spelen uit. Daarna ontbrak hij de hele week op het trainingsveld. "Het voelt niet goed", zegt de oud-PSV'er donderdag op de clubsite.

Verdoving

Lucius had voor de winterstop last van dezelfde blessure. Daarom speelde hij enkele wedstrijden met verdoving. "Ik moet afwachten hoe de blessure zich dit keer zal ontwikkelen. Het is aan de trainer om te bepalen of ik zondag zal spelen."

Lucius kwam vorige zomer over van PSV. De drievoudig international begon zijn loopbaan in het seizoen 1996/1997 bij FC Den Bosch en werd in 1998 door PSV naar Eindhoven gehaald. In het seizoen 1999/2000 kwam hij op huurbasis uit voor FC Utrecht.