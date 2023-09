Oud-voetbalbestuurder Michael van Praag wordt voorzitter van basketbalbond

Michael van Praag is donderdag voorgedragen als voorzitter van de Nederlandse basketbalbond NBB. De voormalige voetbalbestuurder is de enige kandidaat op wie gestemd kan worden bij de algemene ledenvergadering van 25 november.

Van Praag heeft een uitvoerig verleden als voetbalbestuurder. Hij was van 1989 tot 2003 voorzitter van Ajax. In die periode boekte de Amsterdamse club grote successen, met de Champions League-eindzege in 1995 als hoogtepunt.

In 2008 werd Van Praag voorzitter van de KNVB. Die functie bekleedde hij zeven jaar. Daarna deed de Amsterdamse bestuurder een vergeefse gooi naar het voorzitterschap van wereldvoetbalbond FIFA. Momenteel is Van Praag voorzitter van de Nederlandse Sportraad.

"Ik zal gebruikmaken van mijn contacten in Den Haag en gemeenten, om daar de belangen van de bond te behartigen", zegt Van Praag over zijn voordracht als NBB-voorzitter. "Denk aan geschikte sportaccommodaties. Daar valt veel te winnen. Daarbij is samenwerking altijd het uitgangspunt. Bij Ajax zeiden we altijd: 'Niets boven de club.' Dat geldt hier ook."