Michael van Praag keert terug bij Ajax én wordt voorzitter van basketbalbond

Michael van Praag heeft donderdag twee topfuncties binnen gehengeld. Vlak nadat bekend werd dat hij voorzitter van de basketbalbond wordt, meldt Ajax in gesprek te zijn over een terugkeer. Van Praag moet de club als commissaris uit de crisis loodsen.

Niet alleen Van Praag is op weg naar Ajax. Ook oud-KLM-topman Leo van Wijk is in gesprek over een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. De huidige commissarissen zien in de twee 76-jarige bestuurders de ideale opvolgers van de opgestapte Pier Eringa en interim-directeur Jan van Halst.

Van Praag is een goede bekende bij Ajax. Hij was tussen 1989 en 2003 voorzitter van de Amsterdamse club. In die periode boekte Ajax grote successen, met de Champions League-eindzege in 1995 als hoogtepunt. Van Wijk was al eerder commissaris bij Ajax en is momenteel erelid.

Ajax verkeert in een diepe crisis. De club is dramatisch aan het seizoen begonnen en staat slechts veertiende in de Eredivisie. Zondag werd technisch directeur Sven Mislintat ontslagen. Woensdag stapte Eringa op.

Van Praag óók op weg naar basketbalbond

Opmerkelijk genoeg werd donderdag al bekend dat Van Praag de nieuwe voorzitter van de basketbalbond NBB wordt. Hij is enige kandidaat op wie gestemd kan worden bij de algemene ledenvergadering van 25 november. Het is nog niet bekend of en hoe hij beide functies tegelijk kan invullen.

"Ik zal gebruikmaken van mijn contacten in Den Haag en gemeenten, om daar de belangen van de bond te behartigen", zegt Van Praag over zijn voordracht als NBB-voorzitter. "Denk aan geschikte sportaccommodaties. Daar valt veel te winnen. Daarbij is samenwerking altijd het uitgangspunt. Bij Ajax zeiden we altijd: 'Niets boven de club.' Dat geldt hier ook."