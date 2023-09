Quarterback Kaepernick wil zich bij New York Jets na jaren weer laten zien in NFL

American footballer Colin Kaepernick heeft New York Jets in een brief gevraagd om een plek in het trainingsteam. Zeven jaar nadat de quarterback door zijn protest tegen racisme en politiegeweld zijn plek kwijtraakte bij San Francisco 49ers heeft hij nog altijd geen nieuwe NFL-club gevonden.

De inmiddels 35-jarige Kaepernick werd in 2016 het boegbeeld van de protesten door als eerste speler in de NFL te knielen gedurende het volkslied voorafgaande aan de wedstrijden.

Het wekte woede bij presidentskandidaat Donald Trump, die sprak van respectloos gedrag en zelfs het ontslag eiste van spelers die knielden. De 49ers namen destijds afscheid van Kaepernick. Nadien was er geen enkele club die hem een contract aanbood.

De quarterback vraagt in zijn brief aan de eigenaar van de Jets of hij mag komen trainen. De ploeg uit New York zit om een ervaren quarterback verlegen. Vaste quarterback Aaron Rodgers heeft een zware blessure en vervanger Zach Wilson doet het niet al te best.

Colin Kaepernick (midden) was de eerste American footballer die knielde voor het Amerikaanse volkslied. Foto: ANP

'Zou vereerd zijn als ik een kans krijg'

Kaepernick eist (nog) geen plek op in het wedstrijdteam, maar wil graag helpen. "Ik zou vereerd en zeer dankbaar zijn voor de kans om het trainingsteam te komen leiden. Ik zou dit doen met als enige missie om jullie verdediging elke week klaar te stomen", schrijft de Amerikaan.

Hij benadrukt dat hij nog altijd in topconditie verkeert. "Ik ben nooit met pensioen gegaan of gestopt met trainen. Mijn trainingsschema is al zes jaar hetzelfde en heb ik zonder falen volgehouden."