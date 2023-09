Dafne Schippers stopt vanwege protesterend lichaam: 'Dit is het niet waard'

Dafne Schippers wist twee weken geleden zeker dat het over en uit was met atletiek. De 31-jarige atlete liet dinsdag weten per direct een punt achter haar atletiekloopbaan te zetten.

"Mijn ouders gingen op vakantie naar Texel en daar wilde ik lekker gaan trainen, maar elke dag protesteerde het lichaam zodra ik op de baan stond. Toen wist ik: dit is het niet meer waard", zei de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, die dinsdag met een korte boodschap op Instagram de atletiekwereld toch nog verraste met haar besluit om haar carrière te beëindigen.

"Het is natuurlijk een proces geweest met een lange aanloop en heel veel up en downs", zei ze op sportcentrum Papendal, waar haar talent ontkiemde. "De laatste maanden merkte ik dat ik niet meer de trainingen kon leveren om weer de allerbeste van de wereld te worden en spookten de twijfels door mijn hoofd. Het duurde toch nog lang voordat ik er echt van overtuigd was dat mijn lijf het niet meer aankan."

Schippers heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om weer dat lichaam terug te krijgen, waarmee ze in 2015 de wereld verbaasde met die wereldtitel op de 200 meter in een fabelachtige tijd van 21,63 seconden. "Ik heb alles uitgezocht op medisch gebied, heb artsen in binnen- en buitenland geraadpleegd of er oplossingen waren. Maar telkens als het weer wat beter ging in de trainingen, kwam er weer een tegenslag. Het was blessure op blessure", zei Schippers.

Foto: ANP

Schippers: 'Kan met trots terugkijken op mijn carrière'

Volgens Schippers heeft ze er alles aan gedaan om terug te keren op het hoogste niveau. "Dat is toch ook fijn, want ik kan het nu beter accepteren. Ik merk nu ook dat ik langzaam begin te beseffen wat ik heb gepresteerd en dat is echt absurd. Ik kan met trots terugkijken op mijn carrière, ondanks dat ik stop om iets negatiefs."

Dat gevoel van op haar allerhardst lopen in een vol stadion, hield Schippers gemotiveerd. "Als ik daar nu aan terugdenk, krijg ik weer kippenvel. Het is zo'n onbeschrijflijk gevoel en zo uniek om het Wilhelmus te horen als je de beste van de wereld bent. Daar wilde ik alles voor geven. Ik was bereid om me dag in, dag uit naar de kloten te trainen."

Schippers kreeg in de afgelopen jaren vaak genoeg signalen dat ze nog heel hard kan lopen. "Mijn topsnelheid is nog steeds waanzinnig, maar ik kan het niet meer samenbrengen in een race. Het startblok is cruciaal voor een perfecte 100 meter, maar ik kan niet meer gedachteloos en zonder risico in het startblok plaatsnemen. Het kan zomaar weer in mijn rug schieten."

In augustus was Schippers nog hoopvol over een terugkeer op de baan. Ze zei dat ze ondanks haar chronische rugklachten nog altijd niet aan opgeven dacht. De atlete zei zelfs te hopen op deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs.