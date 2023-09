Coach Bennema trots op Schippers: 'Ze kan terugkijken op fantastische carrière'

Trainer Bart Bennema vindt dat de dinsdag gestopte Dafne Schippers met trots kan terugkijken op haar atletiekcarrière. Onder Bennema behaalde de Utrechtse onder meer goud op de WK, zilver op de Olympische Spelen in 2016 en meerdere Europese titels.

"Ik weet dat ze er alles aan heeft gedaan en tot het uiterste is gegaan om haar carrière voort te kunnen zetten. Ik vind het jammer dat het haar niet is gelukt en had haar een ander afscheid gegund. Maar ik ben wel blij voor haar dat ze het besluit heeft kunnen nemen", zegt Bennema tegen persbureau ANP.

Tien jaar lang was Bennema de coach van Schippers. Daarin beleefde het tweetal veel successen. Zo werd Schippers onder leiding van Bennema in 2015 wereldkampioene op de 200 meter en behaalde ze een jaar later op de Spelen in Rio de Janeiro de zilveren medaille op diezelfde afstand.

"Ik ben heel trots op wat ik met haar heb bereikt. Ik denk weleens: misschien hadden we sommige dingen anders kunnen doen. Maar ze kan terugkijken op een fantastische carrière."

1:24 Afspelen knop Bekijk hier de afscheidsvideo van Dafne Schippers

Bennema is bekend met pijntjes Schippers

In 2016 brak Schippers met Bennema en ging ze verder met coach Rana Reider. Onder de Amerikaan werd ze voor de tweede keer wereldkampioene op de 200 meter.

Ondanks die prestatie besloot de topsprintster in 2018 weer terug te keren naar Bennema. In haar latere jaren was het vooral de rug die opspeelde. Maar toen ze de overstap maakte van de meerkamp naar de sprint waren vooral haar knieën gevoelig.

"Ik weet nog dat haar dat frustreerde", zegt Bennema. "Die knie belemmerde haar bij de springnummers. Ze was blij dat ze op de sprint vrijuit vol kon gaan."

Schippers had door haar blessureleed al een jaar geen wedstrijden meer gelopen. In augustus bleef ze ondanks chronische rugklachten hopen op een terugkeer op de baan. De atlete hoopte naar eigen zeggen zelfs op deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs.